Elezioni: Veneto, Lorenzoni dopo Covid vota da casa

CO

(ANSA) - VENEZIA, 20 SET - Il candidato del centrosinistra alla Regione Veneto Arturo Lorenzoni stamane ha votato da casa sua, a Padova, perchè in quarantena dopo la positività al Covid. E' stato predisposto un tavolino in giardino dove Lorenzoni ha ricevuto da due operatori sanitari le schede per esprimere le sue preferenze elettorali. "Ho potuto votare da casa, grazie al servizio allestito dall'Usl e alla collaborazione del prefetto e del Comune - afferma -.Si tirano le somme di una campagna elettorale anomala, con la difficoltà di spostare l'attenzione delle persone dall'osservazione del quotidiano alle reali necessità della politica regionale". (ANSA).