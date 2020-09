AGGIORNAMENTO ORE 18 Si stanno ultimando nella sede storica della Lega al K3 di Fontane di Villorba i lavori di allestimento del palco che accoglierà stasera Luca Zaia, nella giornata che lo incoronerà, stando alle proiezioni, per la terza volta Presidente del Veneto. Nella sala, al momento affollata solo di giornalisti, sono state predisposte 300 sedie. Sia all’interno che all’esterno della struttura, che si trova in un’area direzionale e commerciale alle porte di Treviso, troneggiano grandi tabelloni con la foto di Zaia. Nessun simpatizzante della Lega si è presentato sino ad ora nella sede. Il governatore dovrebbe arrivare alle 19.

ORE 17.30 È iniziato lo spoglio delle Regionali. Dopo le prime 12 sezioni su 4.751 Luca Zaia è al 77%, Arturo Lorenzoni al 15%, Enrico Cappelletti al 3%

ORE 17.15 n base alle prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Veneto Luca Zaia è nettamente in vantaggio con il 74,2%. Arturo Lorenzoni ha il 16,1%, Enrico Cappelletti il 4,0%.Paolo Girotto l’1,2%. La copertura del campione è del 7%.