SAN BONIFACIO (Verona). Una donna e suo figlio sono sono stati accoltellati ieri sera, poco dopo le 19, all'interno della stazione di San Bonifacio. Entrambi sono in prognosi riservata.

A compiere il terribile gesto sarebbe stato il marito della donna: i due - una coppia di italiani, non originari della zona, ma residenti a San Bonifacio - si sono incontrati allo scalo ferroviario per discutere della separazione quando, a un tratto, è esplosa la violenza: la discussione tra i coniugi è degenerata e il marito ha colpito con un coltello la moglie e ha ferito gravemente anche il figlio, intervenuto per separarli.

Accoltellato anche un passante, un cittadino di origini bosniache, che è intervenuto cercando di difendere la donna e il ragazzo, le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'accoltellatore è fuggito ed è stato ricercato per diverse ore dai carabinieri. Infine, nella notte, l'uomo si è costituito.

Luca Mazzara e Luca Fiorin