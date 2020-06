Disabile perde il controllo della carrozzina mentre si trova sulla pista ciclabile adiacente al Muson dei Sassi, nel comune di Vigodarzere e cade lungo il pendio, fermandosi a qualche metro da uno scolo pieno d’acqua. Soccorso prima da alcuni passanti e poi dai vigili del fuoco. La squadra arrivata da Padova insieme con il personale sanitario della Croce Rossa, hanno liberato l’uomo dalla dalle cinture della carrozzina e dopo averlo stabilizzato l’hanno riportato in strada per essere trasferito in ospedale per ulteriori controlli.