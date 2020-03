Dentista in isolamento va in studio

BCN

(ANSA) - ROVIGO, 12 MAR - Lascia l'abitazione, dove era in isolamento fiduciario disposto dall'Ulls 5 Polesana, per andare al proprio ufficio, in un comune diverso da quello di residenza, e per questo un professionista rodigino è stato denunciato dai carabinieri di Ariano del Polesine. L'uomo, 53 anni, si stava recando al proprio studio di odontotecnico quando è incappato in un controllo di una pattuglia dell'Arma. Nonostante fosse in isolamento fiduciario, il 53enne si è allontanato arbitrariamente sfidando le prescrizioni legate all'emergenza del Coronavirus, subendo così una denuncia penale.