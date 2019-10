Dallapè, Tokyo? difficile ma ci crediamo

GER

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Le Olimpiadi non sono un obiettivo facile da raggiungere ma io e Tania (Cagnotto ndr) crediamo molto in questo progetto": così la tuffatrice e pluricampionessa Francesca Dallapè, oggi a Gardaland con la figlia in una giornata di pausa dagli allenamenti. "Ci stiamo allenando e nello stesso tempo organizziamo la nostra vita da mamme -ha aggiunto Dallapè- per gestire nel miglior modo possibile le nostre bambine. Tokyo 2020 ormai è vicino, non ci resta che stringere i denti per raggiungere il traguardo che ci siamo prefissate".