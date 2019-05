VICENZA/GAZZO PADOVANO. Duro colpo alla ’ndrangheta in tutta Italia. La guardia di finanza ha smantellato la cosca Mannolo-Trapasso-Zoffreo, con l’esecuzione di 35 fermi ed un sequestro di beni per 30 milioni di euro. Il blitz è scattato anche a Grossa di Gazzo Padovano, come riporta Il Mattino di Padova, dove i finanzieri hanno arrestato Domenico Basile, 59 anni, ritenuto l'anello di collegamento con gli operatori economici della zona. Attraverso di lui la cosca andava a riscuotere il denaro prestato a imprenditori in difficoltà: soldi che venivano recuperati ostentando anche una pistola. Basile, residente a Grossa e attualmente disoccupato, è una figura nota nel circuito delle discoteche e della ristorazione: in passato infatti aveva gestito un locale e un ristorante nel Vicentino.

I 35 fermati sono accusati di associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, usura, porto e detenzione illegale di armi, intestazione fittizia di beni, reati tutti aggravati dalle modalità mafiose.

La cosca, che vantava ramificazioni in Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e proiezioni estere, aveva asservito ai propri interessi criminali i villaggi turistici del litorale ionico tra le province di Crotone e Catanzaro. Da anni il clan, dipendente dalla famiglia Grande Aracri, egemone nella zona, esercitava la propria influenza sulle strutture ricettive attraverso l’imposizione del pizzo e costringendo gli imprenditori a fare assunzioni di favore e di fare riferimento a fornitori di beni e servizi a loro vicini. Ne scaturivano risorse ingenti investite nella ristorazione, nell’edilizia e nei distributori di carburante. Oltre al dominio incontrastato nel traffico di droga fra le province di Crotone e Catanzaro e nell’usura, praticata nei confronti di diversi imprenditori anche nel nord Italia, la cosca aveva acquisito capacità di controllo e monitoraggio del territorio grazie a soffiate sulle operazioni di polizia imminenti per mezzo di un’oscura rete di connivenze.