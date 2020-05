Da lunedì saranno attivi il 53 per cento dei treni in Veneto. «Una percentuale non casuale, ma legata a approfondite valutazioni fatte sulla probabile affluenza di utenti».Lo dice l’assessore ai Trasporti della Regione del Veneto, Elisa De Berti, a poco più di 24 ore da lunedì 4 maggio, quando molte attività riprenderanno e anche il sistema del trasporto pubblico sarà messo a dura prova.

In collaborazione con Trenitalia, Sistemi Territoriali e Infrastrutture Venete, la Regione sta lavorando per rendere il più agevole possibile il servizio ferroviario per le persone che, da lunedì, torneranno al lavoro.

«Si valuteranno poi i flussi di giorno in giorno, con lo scopo di capire i numeri di una situazione nuova per tutti e prendere le ulteriori decisioni che emergessero come necessarie. Tutto è fatto nell’ottica primaria di garantire la salute e la sicurezza dei viaggiatori e del personale».

L’obbiettivo da raggiungere al più presto è quello del ritorno al 100% dei servizi.

ECCO COME SI SALIRÀ IN TRENO. In ogni vagone saranno segnalati in evidenza i posti sui quali sarà vietato sedersi; saranno indicati percorsi diversificati per l’entrata e l’uscita dalle stazioni e dai vagoni; ad ogni porta sarà disponibile un erogatore di prodotti disinfettanti; tutti i vagoni saranno inoltre sottoposti ogni giorno a un intervento di sanificazione generale; per tutti gli utenti non abbonati è fortemente consigliato di acquistare on line il proprio biglietto.

Obbigligatorio l'uso di mascherina, guanti e dispositivi di sicurezza.

ECCO LA TABELLA DEI TRENI E BUS SOSTITUTIVI IN SERVIZIO E GLI ORARI

Treni e bus sostitutivi dal lunedì 4 maggio al venerdì 8 maggio

Treni e bus sostitutivi sabato 9 maggio

Treni e bus sostitutivi festivi domenica 10 maggio