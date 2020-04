"Meno morti in Veneto offrono gli indizi per la lotta contro il virus". Dopo gli Usa con l'università Harvard di Boston ora è la Gran Bretagna ad accendere i riflettori internazionali sul "modello veneto" della lotta al coronavirus: gli ha dedicato un articolo il Financial Times, il principale giornale economico-finanziario inglese. E ancora una volta a colpire sono i dati che indicano la differenza con la Lombardia. Ma questa volta, rispetto a tante analisi, il celebre giornale britannico non punta tanto e non solo sulla questione dei tamponi: il Veneto a ieri sera ne contava oltre 146 mila, contro i 155 mila della Lombardia che ha però il doppio di abitanti. Sposando l'analisi già fatta pubblicamente più volte dal noto virologo Giorgio Palù, infatti, a colpire gli analisti britannici è un'altra scelta fatta grazie agli esperti che oltre a Palù hanno affiancato la Regione: "Tenere più pazienti lontano dagli ospedali".

Il primo caso di virus in effetti colpì sia Lombardia che Veneto lo stesso giorno (21 febraio). Ma da allora le sorti delle due regioni vicine «che hanno alcuni dei sistemi sanitari con le migliori risorse in Europa, si sono divise». La Lombardia, colpita da una catastrofe umana paragonabile solo a una guerra, ha un tasso di mortalità a ieri mattina del 17,8%, il Veneto è al 5,7%, quasi due terzi in meno. Come detto, il primo fattore è stata la scelta fatta dalla Regione di fare tamponi a raffica alle persone (fu il presidente Zaia a deciderlo per Vo'), alla caccia degli infettati per evitare che inconsapevolmente diffondano ancora il contagio (si cita anche il virologo Andrea Crisanti). Ma il Financial Times sottolinea anche come sia stata decisiva anche, rispetto alla Lombardia, «la riluttanza veneta all'ospedalizzazione». E ricorda come il Veneto sia riuscito a evitare un accesso di massa di persone contagiate ai pronto soccorso degli ospedali, ad esempio con le tende per il pre-triage, il lavoro capillare dei medici di famiglia e anche scelte come quelle dell'Ulss di Treviso (benedetta da Zaia) di fare effettuare i tamponi direttamente in auto ai malati che si presentavano, con il sistema coreano "drive through". In questo, il Veneto è prima andato contro le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, e poi ha convinto l'Oms stessa che ha invitato tutti gli Stati a fare "test, test, test".

QUARANTENA. Ma la forza del Veneto sta anche nella sua scuola di virologia, che ha radici uniche visto che la "quarantena" è stata inventata proprio da Venezia. E il quotidiano cita il prof. Palù che indica due numeri chiari: in Lombardia la percentuale di pazienti portata in ospedale all'inizio era addirittura del 65%, mentre il Veneto era al 20% «e alla maggioranza è stato detto di rimanere a casa a meno che non fosse richiesta assistenza urgente». Perché più ricoveri, sottolinea Palù, significa anche più rischi di altri contagi, anche per tutti i sanitari. "Stiamo imparando che gli ospedali potrebbero essere i principali vettori Covid-19", hanno confermato dal New England Journal of Medicine. E una scelta efficace del Veneto è stata riuscire a fare le diagnosi e curare senza intasare troppo i grandi nosocomi. Anche perché la Lombardia ha molte più grandi strutture private del Veneto.

Piero Erle