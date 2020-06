Crisanti, se Schiavonia come Alzano sarebbe stata strage

RT

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - "Se all'ospedale di Schiavonia avessimo fatto come ad Alzano, sarebbe stata una strage", ha commentato riferendosi alla mancata chiusura dell'ospedale Pesenti Fenaroli della cittadina lombarda. E' quanto ha dichiarato ai giornalisti il virologo Andrea Crisanti, entrando attorno a mezzogiorno in Procura a Bergamo per la probabile nomina come consulente nel pool voluto dal procuratore facente funzione Maria Cristina Rota nell'indagine con più filoni, compresa la mancata zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo. "Spero di fare bene anche qui, non so se sarò in grado". . (ANSA).