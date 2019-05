VERONA. Partenze e atterraggi improvvisamente sospesi ieri sera all'aeroporto Valerio Catullo di Villafranca.

L'attività di volo è stata bloccata per un problema all'asfalto della pista che ha costretto gli operatori a entrare subito in azione per fare una manutenzione straordinaria. Alla fine della lingua d'asfalto si era infatti creata una crepa, come ha spiegato la Polizia di frontiera aerea.

Il divieto di utilizzare l’aeroporto, stabilito inizialmente dalle 19.30 alle 22, si è poi protratto fino alle 23, quando l’attività è ripresa con l’atterraggio di un aereo arrivato da Francoforte e la partenza di un volo Alitalia per Roma. L’inattesa chiusura del Catullo ha provocato alcuni dirottamenti su altri scali, inevitabili ritardi e anche l’intervento della polizia.

Non a Verona, ma all'aeroporto di Roma, dove alcuni passeggeri imbarcati su un velivolo della Neos, proveniente dal Madagascar e dirette a Villafranca, non hanno gradito la notizia del dirottamento del volo su un altro scalo, Milano in questo caso. A far aumentare la rabbia anche le nove ore di volo alle spalle dei passeggeri che dalla certezza sono passati al miraggio del ritorno a casa. La protesta è cresciuta a tal punto che è dovuta intervenire la Polizia sull'aereo, finché la situazione non si è calmata.

Chiara Tajoli