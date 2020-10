Il governatore in conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus in Veneto

IL 97% NON HA SINTOMI MA IL VIRUS C'È

«Oggi il 97% dei positivi non ha sintomi, ma il virus c'è, chi lo nega è un lazzarone. Non possiamo però giocare con la roulette russa, del tipo 97 volte su 100 non parte il proiettile, perché le 3 volte in cui parte fa male»

NO EMERGENZA OSPEDALIERA

«C'è preoccupazione, ma non abbiamo un'emergenza ospedaliera, ma 362 posti letto occupati da pazienti covid non è poco. Se c'è una curva di crescita, per quanto gestibile in questa fase, da buoni veneti la guardiamo in fase di programmazione. Stiamo concludendo il piano di sanità pubblica e ospedaliera»

NUOVI TEST

«Il tampone fai da te è il futuro, come per i test su diabete o gravidanza. Stiamo preparando piattaforma da usare qualora l'autodiagnosi diventi operativa. Con il Covid la questione tempo è decisiva»

DPCM, POCO BUON SENSO

«Il nuovo Dpcm? Soddisfatto dell'abbassamento della quarantena e dell'eliminazione del doppio tampone. Ieri sera come conferenza delle Regioni ci siamo riuniti con il Governo: mi spiace vedere che le nostre osservazioni non sono state accolte. Chiedevamo un minimo di buon senso perché dietro a ogni restrizione ci sono delle attività. Chi ha il matrimonio tra qualche giorno come fa a rispettare quei numeri? E i locali con i limiti attuali rischiano grosso a livello economico, di conseguenza ci vorrebbe una remunerazione per i sacrifici che vengono richiesti. Ricordiamo che la salute è anche lavoro per i cittadini»

NO PSICOSI, EVITARE NUOVO LOCKDOWN

«Dobbiamo assolutamente scongiurare una nuova psicosi e un nuovo lockdown. Io non ho atteggiamenti né catastrofisti né negazionisti, guardo in faccia la realtà: il Covid mi ha insegnato che ogni giorno ha la sua pena. Il trend di aumento delle terapie intensive ci fa preoccupare, ma il numero di asintomatici è incoraggiante e dovremmo capire perché la carica virale è diminuita così tanto»

SCUOLA E TRASPORTI

«Non vale la pena di ragionare sulla didattica a distanza specie negli ultimi anni delle superiori, vista la situazione dei trasporti pubblici? La questione l'avevo posta io. Anche solo in modo alternato, un giorno alla settimana, per ragazzi di 18-19 anni che possono stare a casa da soli. Si toglierebbe non poca pressione al sistema affollato dei trasporti. Al ministro Azzolina l'idea non piace? Magari dovrà chiudere tutto, vedremo cosa succederà in futuro...»

USATE LA MASCHERINA

«La mascherina dobbiamo portarla, è un segno di civiltà e rispetto. Per molti è un sacrificio, ma va fatto. Ai cittadini faccio un appello: usate la mascherina sempre dove è possibile»