Covid: Cgia, rischiamo di bruciare 160 mld di ricchezza

CO

(ANSA) - VENEZIA, 17 OTT - A causa degli effetti negativi del Covid rischiamo di 'bruciare' 160 miliardi di Pil: lo sostiene la Cgia di Mestre, secondo la quale nella più rosea previsione il Pil italiano di quest'anno dovrebbe scendere, rispetto al 2019, del 10% circa. Per dare l'idea della dimensione della contrazione, è come se il Veneto fosse stato in lockdown per tutto l'anno. (ANSA).