La Regione ha licenziato il piano per la riapertura delle attività produttive, finalizzato a sostenere le aziende nella gestione della "Fase 2". Due gli elementi del progetto: un "Manuale per la riapertura delle attività produttive" con indicazioni operative pratiche per riprendere o continuare le attività mettendo al centro la salute dei lavoratori; e un "Progetto pilota" finalizzato a testare il modello (sanitario, organizzativo, informativo) e a valutarne l'estensione e la sostenibilità su scala più ampia.

Il Manuale, è il frutto di un lavoro congiunto tra pubblica amministrazione, parti sociali e rappresentanti delle categorie economiche. Il "Progetto pilota" prevede il coinvolgimento di un campione di aziende e un ruolo centrale per il medico aziendale, per fornire a esse stesse informazioni sul livello di rischio di ogni lavoratore, con dati sullo stato di salute, l'area geografica e l'esito dei diversi test di screening. La fase preliminare, in provincia di Padova, si è conclusa il 30 aprile e verrà estesa su scala più ampia, coinvolgendo un campione di aziende rappresentativo dell'intero tessuto produttivo e dei diversi ambiti territoriali.

Le indicazioni operative del Manuale:

- Pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro.

- Informazione ai lavoratori e a tutti i frequentatori dell’azienda.

- Limitazione delle occasioni di contatto.

- Rilevazione della temperatura corporea.

- Distanziamento tra le persone.

- Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie.

- Dispositivi di protezione individuale.

- Uso razionale e giustificato dei test di screening.

- Gestione degli eventuali casi positivi.

- Ruolo del medico competente.