Sì anche alla pesca sportiva, perché equiparabile all’attività motoria (purché nel rispetto del distanziamento e nel comune di residenza), e sì agli spostamenti per la manutenzione dei camper, anche fuori del comune, perché assimilabili alle attività permesse nelle case di vacanza. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dal Veneto alle "faq" sulle misure introdotte dalle ultime due ordinanze della Regione, la 42 e la 43, e sugli stessi Dpcm di riferimento normativo.

Tra le attività consentite, spiega la Regione, anche il tennis, come attività motoria e sportiva, non certo negli impianti o nei centri sportivi, ma solo al di fuori dei luoghi di aggregazione. Passeggiate consentite anche lungo gli argini dei fiumi (non sono giardini o parchi, che rimangono chiusi), perché si tratta di «ordinaria superficie percorribile a piedi» o in bicicletta. Sì confermato alle visite, individuali, nei cimiteri, rispettando distanze e uso della mascherina, ma no alla partecipazione alle operazioni di tumulazione, perché in contrasto con il divieto di assembramenti. Infine, chi si reca al lavoro può legittimamente fermarsi a fare la spesa durante il rientro a casa in comune diverso da quello di residenza, con l’integrazione rispetto all’autocertificazione sullo spostamento per esigenze lavorative.

Qui di seguito alcuni dei quesiti più frequenti

A seguito dell’ordinanza n. 43 l’asporto può essere effettuato solo dalla macchina?

Ovviamente, assolutamente no. L’ordinanza n. 43 si aggiunge e non sostituisce le previsioni dell’ordinanza n. 42, che rimangono confermate. Nel caso dell’accesso con veicoli, non essendoci possibilità di contatto, non è necessaria la prenotazione.

È possibile pescare nel comune di residenza?

Sì, l’attività di pesca sportiva deve considerarsi inclusa nell’attività sportiva e motoria ammesse dal DPCM 10.4.2020 e 26.4.2020 e consentite dall’ordinanza n. 43 su tutto il territorio comunale. Ovviamente, va rispettato il distanziamento sociale e vanno utilizzati i dispostivi di protezione.

È possibile giocare a tennis?

Sì, il DPCM 10.4.2020 e 26.4.2020 sospendono l’attività dei centri sportivi e lo svolgimento di manifestazioni sportive, ma ammettono l’attività sportiva, da svolgersi quindi al di fuori di luoghi di aggregazione quali i predetti impianti organizzati; il tennis è attività motoria e sportiva.

Si possono vendere i vestiti per bambini nei mercati?

Sì, in base all’ordinanza n. 42, punto 7.

Ci si può recare presso il camper per la manutenzione anche fuori comune?

Sì, stante l’analogia con le seconde case anche sotto il profilo delle necessità di manutenzione.

Le scarpe per bambini possono essere vendute nei negozi di vestiti per bambini? I vestiti per bambini possono essere venduti nei negozi non specializzati (es. supermercati, negozi di sport, negozi di vestiti per adulti con scaffali delimitati per le parti non autorizzate)

Sì, il commercio di vestiti per bambini, comprese le scarpe, può avvenire in qualsiasi contesto.

Gli ambulanti che fanno somministrazione di alimenti e bevande nelle due ore possono svolgere la propria attività?

No, perché non è ammessa la consumazione sul posto.

Gli orti urbani e sociali possono essere raggiunti anche fuori comune?

Si, se il soggetto ha regolare titolo.

È possibile la passeggiata sugli argini di fiumi?

Sì, non si tratta di giardino o parco, i quali rimangono per il momento chiusi (fino al 4 maggio) ma di ordinaria superficie percorribile a piedi o con mezzi di locomozione con cui si esercita l’attività motoria.

Le officine di manutenzione delle biciclette possono operare?

Sì, secondo le faq del governo, che li assimila a quelle dei veicoli e delle moto

Il cibo da asporto è solo quello caldo?

No, si parla genericamente di cibo

È consentita l’apertura per cibo da asporto nei giorni festivi, incluso il 1° maggio?

Sì, la limitazione festiva riguarda i supermercati e i negozi di alimentari

È consentito lo svolgimento da parte di terzisti di attività conservative e di manutenzione anche in aziende con attività temporaneamente sospesa?

Sì, con comunicazione al Prefetto (DPCM art. 2 comma 12)

La frase “in presenza di una effettiva necessità” relativa alla coltura boschiva si riferisce, esemplificativamente, alla caduta di un albero? Alla necessità del taglio per autoconsumo? Come si provano?

I due esempi sono appropriati. La prova è fornita con autocertificazione

Le opere edilizie minori da che titolo edilizio devono essere precedute?

Dalla C.I.A o dalla C.I.L.A. ai sensi degli articoli 6 e 6 bis del dpr. 380/01

Le opere murarie si possono fare autonomamente da quelle impiantistiche?

L’ordinanza non distingue e quindi è ammissibile. Del resto, anche lo schema di DPCM per la fase successiva , sì.

L’orto urbano e/o comunale deve trovarsi nel comune di residenza?

Secondo le faq del Governo, non è necessario. E’ esclusa la coltivazione dell’orto presso la seconda casa in quanto non raggiungibile in base alla lett. a) dell’art. 1 DPCM 10.4.2020

Il cimitero si deve trovare nel comune di residenza di chi si sposta?

Se il rapporto con il defunto e la vicinanza con l’evento luttuoso sono particolarmente stretti come quello relativo a parenti di primo o secondo grado o coniuge, si può uscire dal comune

A seguito dell’apertura dei cimiteri possono essere seguite le operazioni di tumulazione o inumazione da parenti e conoscenti?

No, sono vietati gli assembramenti e quindi non è possibile nessuna aggregazione.

Le associazioni private dilettantistiche concessionarie di impianti sportivi comunali possono fare la manutenzione del verde e degli impianti sportivi, anche durante la chiusura?

Sì, il verde va curato anche a fini igienici e la manutenzione degli impianti, in particolare tecnologici è ammessa dal DPCM previa comunicazione al Prefetto in caso si lavori di filiera rispetto a quelli autorizzati

Lo studente universitario può rientrare presso l’alloggio studentesco per prelevare i libri necessari per gli esami?

Sì, si tratta di spostamento di necessità da autocertificare

Di ritorno dal lavoro in un comune diverso da quello di residenza ci si può fermare a fare la spesa anche eventualmente allungando il percorso? Bisogna autocertificare sia le esigenze lavorative, sia quelle di necessità (spesa)

Sì, è ammesso senz’altro sia fare la spesa lungo il tragitto di ritorno dal lavoro (o anche verso il lavoro), sia allungando il tragitto, posto che comunque si evita un’uscita apposita.

L’autocertificazione andrà integrata se il tragitto è anche solo parzialmente diverso da quello più breve dal (o verso il) lavoro.

È possibile portare i propri figli ai nonni residenti in un comune limitrofo se entrambi noi genitori lavorano, uno a casa e l’altro genitore nella sede di lavoro? Se sì, è sufficiente presentare l'autocertificazione?

Il lavoro a casa di un genitore consente la custodia dei bambini e quindi lo spostamento presso i nonni, oltre ad essere non indicato dal punto di vista della salute, non sembra necessario.

Sono ammessi eventi in aree private condominiali?

Il DPCM, da un lato, vieta assembramenti in aree pubbliche e aperte al pubblico (v. art. 1, comma 1, lett. d), vieta, tra gli altri, manifestazioni organizzate ed eventi genericamente anche in aree private. Posto che è interesse di tutti evitare aggregazioni, manifestazioni organizzate possono essere vietate e sanzionate anche se svolte in area privata condominiale.

Il divieto di apertura domenicale e festiva delle attività commerciali del settore alimentare sia esteso anche ai mercati su area pubblica.

Sì, il divieto dell’apertura domenicale è riferito agli esercizi di vendita di generi alimentari di tutti i tipi, a maggior ragione quelli qualificabili come mercati, che sono comunque vietati in via generale dal DPCM se non per i generi alimentari, con soggezione alle stesse regole che valgono per tale fattispecie (mercati o vendita non su postazione fissa di generi alimentari). Per identità di ratio, il divieto vale anche per i mercati in senso lato e cioè per i cd. Mercati agricoli, che farebbero parte della filiera della produzione agricola ma che si traducono in una commercializzazione, che, attirando persone, provoca il medesimo pericolo dei mercati “commerciali” e di tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari.

Parrucchieri barbieri estetisti possono vendere prodotti? Con consegna a domicilio?

Sì, se autorizzati alla vendita di prodotti al dettaglio. È ovviamente obbligatoria la consegna a domicilio, che può essere fatta in proprio, senza necessità di comunicazione prefettizia (richiesta per le attività produttive che hanno dato luogo a merci in giacenza pronte per la consegna: v. art. 2, comma 12 dpcm 10.4.2020) e senza ulteriori titoli abilitativi (la consegna a domicilio è inclusa nella vendita autorizzata –v. Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 222/2016).

Il titolare di un negozio di sport può fare le consegne in proprio?

Sì, con qualsiasi mezzo (a piedi, bicicletta, monopattino, auto, ecc.). Si tratta di esigenze lavorative riconosciute.

I tabaccai possono vendere prodotti di cartoleria tutti i giorni?

Sì

Si può fare trasloco a seguito della vendita della casa di abitazione e della necessità del rilascio della stessa?

Sì, coloro che devono andare ad abitare nella nuova casa si spostano per necessità, dovendo lasciare l’abitazione sulla quale è venuto il titolo di disponibilità. La ditta di trasloco è autorizzata come attività economica.