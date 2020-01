È l’eroe del giorno, Michele Pagliaro, medico romano, dermatologo, ex ufficiale medico, ora in congedo dopo il servizio in Kosovo. Stava sciando sulle piste alla Polsa di Brentonico in provincia di Trento, e quando ha visto quel bambino scivolare dalla seggiovia, istintivamente l’ha afferrato per il bavero.

«È scivolato sotto la barra di protezione - racconta - Forse non si era seduto abbastanza indietro, non lo so. So soltanto che velocemente l’ho afferrato dal bavero della giacca a vento. Lui è rimasto pietrificato. E a pensarci adesso, mi dico, meglio così. Se si fosse agitato non avrei potuto reggerlo».

Il racconto completo sul quotidiano L'Arena