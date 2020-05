Cortina offre notti hotel a'Angeli'Covid

GM

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 6 MAG -_Oltre Cento e una notte da vivere a Cortina, con strutture e impianti messi a disposizione gratuitamente, per gli 'Angeli' che hanno combattuto contro il Covid. L'iniziativa è degli operatori turistici, le guide alpine, gli hotel e i ristoranti stellati della conca d'Ampezzo, che adesso sperano a loro volta nella ripartenza economica, che qui significa turismo. Dopo aver raccolto e donato oltre 100 mila euro per l'acquisto di strumentazioni a favore delle strutture sanitarie della provincia e del territorio, la comunità di Cortina ha deciso di manifestare la propria riconoscenza al personale sanitario nazionale con un gesto simbolico: a favore di medici e infermieri la Regina delle Dolomiti metterà a disposizione non solo pernottamenti, ma anche pranzi, cene, attrezzature, attività guidate e lezioni in estate e in inverno (qui l'elenco completo:https://www.dolomiti.org/it/cortina/angeli-coronavirus) .(ANSA).