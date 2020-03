Cortina nonostante stop gare si illumina

BCN

(ANSA) - BELLUNO, 7 MAR - Cortina non si ferma e stasera accende le luci sulle piste delle Finali di Coppa del mondo che sono state annullate a causa del Coronavirus. Occhi, quindi, sui pendii delle Tofane stanotte, perché alle 20 Olympia delle Tofane e Vertigine illumineranno il cielo sopra Cortina perché, dicono gli organizzatori, oggi "vogliamo dire grazie". "Grazie al nostro team di pista per lo splendido lavoro fatto fino ad oggi - scrivono in una nota -; grazie a tutti quelli che hanno lavorato al nostro fianco, ai partner, alle istituzioni; grazie a tutti quelli che hanno sperato insieme a noi di poter alzare il sipario delle Finali di Coppa del mondo; grazie a quanti ci stanno supportando. E un grazie anche a noi stessi, per averci creduto fino in fondo". Il messaggio chiude dicendo: "In bocca al lupo agli atleti per queste ultime gare… Vi aspettiamo a febbraio 2021".