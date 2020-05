Cortina lancia progetto Medical Wellness

GM

(ANSA) - BELLUNO, 27 MAG - Si chiama "Medical Wellness" il progetto di vacanze in alta quota, immerse nella natura, che Cortina d'Ampezzo lancia per quest'estate. Sicurezza, salute, relax, benessere, natura e svago sono le parole chiave di una proposta turistica che si articola in 7 step, ovvero altrettanti servizi che il visitatore può scegliere di seguire anche solo in parte. L'obiettivo è prendersi cura degli ospiti proponendo una "vacanza in salute", con un progetto in collaborazione con i professionisti e le realtà del territorio. Chi soffre di problemi respiratori potrà beneficiare dell'aerosol creato dalle cascate o del "forest bathing" (l'immersione nell'aria balsamica dei boschi), che favorisce il rafforzamento del sistema immunitario, oltre a lenire stress, stanchezza. Sarà possibile dedicarsi a esercizi fisici all'aperto (escursioni graduali, percorsi su due ruote e tour guidati), tecniche di rilassamento (yoga, respirazione), momenti di apprendimento su diversi argomenti (erbe del territorio, alimentazione).