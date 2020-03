Cortina 2021: Benetton, evento che farà la differenza

BCN

(ANSA) - TREVISO, 26 MAR - "Le finali della coppa del mondo di sci alpino dovevano essere la nostra grande prova d'orchestra, ma penso che questo non avrà nessun effetto sull'organizzazione dei mondiali di Cortina 2021. Sono anzi profondamente convinto che avere fra le mani un evento può fare e farà la differenza, è successo ad Expo Milano, è successo a Torino, succederà a Cortina". Lo ha detto Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina 2021 e fondatore di 21 Invest, durante la diretta trasmessa su Instagram Live dai profili di Starting Finance, la startup e il network di giovani esperti ed appassionatidi finanza che punta a lavorare per diffondere in Italia la cultura dell'informazione finanziaria: "Abbiamo moltissimi alberghi già cantierati e in ristrutturazione, fra l'altro con modelli di architettura ecosostenibile. Quando ho preso in mano l'incarico - ha aggiunto Benetton - ho voluto puntare sulla semplicità invece che su grossi meccanismi comunicativi. Il vero lascito di questi eventi non deve essere una grande infrastruttura ma un fatto culturale. L'obiettivo per noi rimane quello di creare shared value,d i dare valore ai territori e ci sono tantissimi ragazzi che stanno già lavorando nelle loro città e nelle loro valli, immaginandosi un futuro per i loro territori, e queste persone nei prossimi anni daranno altri contributi positivi ai loro territori. Io penso che si è innescato un effetto valanga, un effetto palla di neve rotolante che non si fermerà". (ANSA).