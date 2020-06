Coronavirus: Veneto, un nuovo caso rispetto a ieri

GM

(ANSA) - VENEZIA, 08 GIU - Segna un solo nuovo contagio da Coronavirus in 24 ore il bollettino regionale del Veneto, aggiornato alle ore 17.00 di oggi. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia sale a 19.187 (19.187 E Non 18.187), con 1.032 positivi attuali e 16.194 guariti. In isolamento si trovano 1.020 soggetti. I dati regionali segnalano 7 morti in più in 24 ore, che portano il totale a 1.961, tra ospedali e altre strutture di ricovero. Sono 306 i ricoverati nei reparti ospedalieri, di cui 76 positivi; nelle terapie intensive vi sono 15 pazienti ma uno solo positivo. (ANSA).