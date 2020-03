Coronavirus: Veneto, superati 300 morti

GM

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAR - Numeri ancora pesanti nell'ultimo bollettino sul contagio da Coronavirus in Veneto: il report della Regione segnala stasera altri 267 nuovi casi di positività rispetto a stamane - quando se n'erano contati +353 - per un totale di 7.202 contagiati dall'inizio dell'epidemia. I morti salgono a 308, con altri 21 decessi nelle ultime ore. L'aumento dei positivi è dovuto soprattutto alla crescita del cluster di Verona, con +130 casi (1.532 i totali). i pazienti in terapia intensiva sono salite a 336 (+10), le persone in isolamento domiciliare sono 17.457.