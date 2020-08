Coronavirus: Veneto, rallentano positivi (+65), nessun morto

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 31 AGO - Diminuisce il numero di nuovi casi di Coronavirus registrati in Veneto, che salgono a 22.929, 65 in più rispetto a ieri, mentre non ci sono vittime (totale 2.120). Il dato emerge dal Bollettino regionale. Salgono leggermente anche gli attuali positivi, che sono 2.387 (+42), ed è stabile la situazione negli ospedali, con 137 ricoverati di cui 51 (-2) positivi al virus. Nelle terapie intensive sale di un'unità il numero dei ricoverati (11) e dei positivi (8). (ANSA).