Coronavirus: Veneto, oggi zero contagi e 3 morti

(ANSA) - VENEZIA, 12 GIU - Segna zero il numero dei contagi nelle ultime 24 ore in Veneto: dal bollettino regionale aggiornato alle ore 8.00, i casi di Coronavirus restano fermi a 19.199, stesso dato di ieri mattina. Scendono i casi attualmente positivi, che sono 849, 73 in meno rispetto a ieri. I decessi sono tre in più e portano a 1.967 il totale dall'inizio della pandemia. I positivizzati sono 16.383 (+70). I ricoverati in area non critica sono 287 (-12), di cui 49 (-3) risultano positivi al Covid-19; le terapie intensive ospitano 13 malati (-1), ma con nessun positivo. (ANSA).