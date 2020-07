Coronavirus: Veneto, 7 nuovi casi, anche bimba un anno

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 08 LUG - C'è anche una bimba di un anno, figlia di un uomo di origini camerunesi, già positivo, tra i sette nuovi casi di Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, segnalati dal bollettino regionale. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia sale a 19.348. Tra gli altri nuovi positivi, tre sono italiani, due sono anziani di origine kosovara (di 67 e 75 anni), una donna di 36 anni nata in Brasile. Gli attuali positivi sono 386, i soggetti in isolamento sono 992. I decessi salgono a 2.034, +9 rispetto a ieri, 1.432 negli ospedali. Scende la pressione sui reparti ordinari, che ospitano 160 pazienti (-8), ed è stabile la situazione nelle terapie intensive, con 10 ricoverati, 3 positivi. (ANSA).