Coronavirus: Veneto,12.000 tamponi a turisti rientro vacanze

GM

(ANSA) - VENEZIA, 16 AGO - Oltre 12.000 tamponi sono stati effettuati in due giorni in Veneto ai turisti rientrati dalle vacanze da località dei paesi considerati a maggior rischio contagio, Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Dopo il piccolo 'boom' di Ferragosto, con oltre 6.300 test, oggi è stata un'altra giornata di grande afflusso nei "punti tampone" allestiti dalle Ulss e Aziende sanitarie del Veneto. Già alle ore 13 erano stati effettuati ai vacanzieri, senza la necessità di prenotazione, oltre 5300 test. L'attività è proseguita poi nel pomeriggio. Quasi 400 i tamponi cui si sono sottoposti i viaggiatori in arrivo all'aeroporto 'Marco Polo' di Venezia, circa 500 la previsione a fine serata di quelli effettuati ai turisti giunti al 'Catullo' di Verona. (ANSA).