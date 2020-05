Coronavirus:torna anche rugby,Benetton si allena da martedì

CLN

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Viste le ultime novità sugli allenamenti individuali degli atleti di sport di squadra, anche il rugby si rimette al lavoro. Nello specifico il Benetton Treviso, che con una nota "comunica che a seguito della nuova ordinanza regionale annunciata da Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, è consentita la pratica sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno 2 metri per gli atleti professionisti e non professionisti di sport individuali o non individuali in funzione dell'allenamento agonistico presso impianti sportivi al chiuso o all'aperto ma in ogni caso a porte chiuse". Così è stato deciso che "gli atleti della prima squadra dalla giornata di martedì 5 maggio riprenderanno presso l'impianto sportivo de 'La Ghirada' la pratica sportiva individuale. Ulteriori provvedimenti verranno presi in considerazione dell'evolversi della situazione". Il Benetton prende parte al Guinness Pro14, l'ex lega celtica, che è sospesa a tempo indeterminato, ma in attesa di una possibile ripresa è meglio farsi trovare pronti. (ANSA).