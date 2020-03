Coronavirus: stop La Fenice fino a 3/4

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 09 MAR - Il teatro La Fenice di Venezia sospende ogni attività, di spettacolo e altro, fino al 3 aprile, a causa del perdurare dello stato di allerta e precauzione. Lo comunica stamani l'ente lirico veneziano, in ottemperanza al Dpcm di ieri. La sospensione riguarda quindi tutti gli spettacoli aperti al pubblico e le visite al Teatro. Sono sospese anche le recite di Carmen, previste per il 4 e 5 aprile prossimo. Per gli spettacoli in programma alla Fenice e al Malibran dal 24 febbraio al 5 aprile - L'Elisir d'amore, i Concerti dei maestri Haenchen e Buchbinder, Pinocchio e Carmen - i biglietti acquistati verranno rimborsati secondo le diverse modalità. (ANSA).