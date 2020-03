AGGIORNAMENTO ORE 19 Crescono, ma meno del report della mattina, i dati dell’ultimo bollettino sui positivi al Coronavirus in Veneto: ci sono 140 nuovi malati, per numero totale, dall’inizio dell’epidemia, di 6.582 persone. Lo rende noto la Regione (bollettino 25 marzo ore 17). In aumento anche i decessi (+16), per un dato complessivo di 273 vittime. I positivi al virus posti in isolamento fiduciario sono 17.159, quelli ricoverati in ospedale 1.436 (+29) mentre i pazienti in terapia intensiva sono 318 (+2). Le persone dimesse dall’ospedale sono salite a 485. Torna a segnare zero nei nuovi casi il cluster di Vo'.

Nel Vicentino i malati sono saliti a quota 856 (+32 rispetto a questa mattina). Complessivamente sono 223 i pazienti ricoverati in ospedale: di questi 180 in area non critica, 43 in terapia intensiva. I decessi dall'inizio dell'emergenza sono 36.

ORE 10 Il Veneto raggiunge i 6.442 contagiati da coronavirus, 373 casi in più rispetto a ieri, martedì 24 marzo: lo comunica la Regione (bollettino regionale 25 marzo ore 8).

Sono 17.159 le persone in isolamento, dato che comprende contagiati e contatti. I ricoverati non gravi sono 1.407, 81 in più rispetto a ieri pomeriggio ; quelli in terapia intensiva sono 316, due in più. I dimessi sono 439, 258 i deceduti (+21). Per quel che riguarda il focolaio di Vò Euganeo si registra un nuovo caso, mentre il maggior numero di casi si registra in provincia di Padova con 1.552 casi (+ 137), seguita da Verona con 1.304 casi (+68).

Nel Vicentino i casi di contagio sono arrivati a quota 824 (+41 rispetto a ieri sera). I pazienti ricoverati sono 185 in area non critica e 41 in terapia intensiva. Le persone isolate sono al momento 2.303. I morti nel Vicentino sono saliti a 36: due i decessi all'ospedale di Vicenza e uno a Valdagno.