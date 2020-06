Luca Zaia in diretta per il consueto aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Veneto.

IL VIRUS. «Per noi resta sempre viva la preoccupazione della reinfezione. Il virus c’è, abbiamo sempre dei contagiati e l’appello che faccio ai cittadini è di non prender sottogamba questa storia. Non faccio parte dei catastrofisti ma chiedo a tutti massima attenzione». Lo ha ribadito Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in merito al rischio di infezione da Covid-19 ancora presente su tutto il territorio regionale e nazionale. «In spiaggia si può andare, si deve andare, ma cerchiamo di distribuirci lungo tutta la spiaggia - ha aggiunto il governatore - Non bisogna andare per forza nel baricentro della balneazione: chiedo piccole misure perchè c’è il rischio di ammalarsi, c’è il rischio che il Covid crei guai e c’è il rischio ancor peggiore che si porti il virus a bimbi o anziani». E ancora: «Io ci ho pensato mille volte prima di decidere di chiudere la conferenza stampa, ho il terrore che faccia passare l’idea che è finita - conclude Zaia - È un arrivederci, anche perchè la prossima settimana daremo delle comunicazioni importanti. Ma avviso i veneti che la nostra squadra è schierata in assetto guerra in attesa di un’altra infezione che speriamo non arrivi mai».

LA LOMBARDIA. «La Lombardia ha un altro modello sanitario e ha un altro tipo di territorio. Non trovo corretto paragonare le diverse sanità, ognuna ha la sua storia». È questa la risposta di Luca Zaia, in merito alle dferenze di impatto del Covid-19 con la Lombardia, la regione più colpita d’Italia. «La Lombardia ha due discriminanti rispetto a noi. La prima riguarda le aree metropolitane che in Veneto non ci sono e la seconda è la sfortuna di aver avuto un’onda d’urto del virus importante in poco tempo». «Noi abbiamo avuto un altro vantaggio, ovvero avere sette giorni di ritardo rispetto alla Lombardia e con il Covid il tempo è denaro».

L'OSPITE. In conferenza stampa un giornalista del maggiore quotidiano del Giappone, che ha chiesto le motivazioni alla base di scelte drastiche e strategiche della Regione: «Voi in Giappone mandate tutti i pazienti sintomatici in un ospedale di riferimento, Noi ne abbiamo dedicato dieci a pazienti Covid e comunque possono andare in qualunque ospedale. Il 21 febbraio abbiamo avuto i primi due contagiati, si è riunita una task force a Padova e ho chiesto che si chiudesse l'ospedale in cui si trovavano i due pazienti, abbiamo messo le tende fuori dagli ospedali e abbiamo fatto i tamponi a tutti i cittadini di Vo'».