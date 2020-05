Situazione Coronavirus in Veneto, la diretta di Luca Zaia

Covid-free. «Puntiamo a essere Regione Covid free». «Abbiamo capito - ha precisato - che il test ai dipendenti è un buon deterrente, ma dal punto di vista epidemiologico è poco. Abbiamo tutta una serie di misure, dal tracciare i contatti, ad aumentare la potenzialità del nostro cruscotto della biosorveglianza, gli isolamenti, che ci diano un quadro di quel che succede nel territorio. Aggiungiamo altri elementi che certifichino che la Regione ha in mano la situazione. Potremmo mettere anche tutto il tema delle linee guida, in modo da comunicarle ai turisti, che sappiano che siamo organizzati per metterli in sicurezza dal virus», ha concluso Zaia.

Terme e centri estivi. «Abbiamo pronte le linee guida per le terme, faremo un’ordinanza per sistemare questo circuito che è un comparto che arricchisce il fatturato del turismo veneto». Lo ha annunciato il presidente regionale Luca Zaia. «Confermo - ha aggiunto - che per i centri estivi l’apertura è al primo giugno, noi andiamo avanti. Se il Governo adottasse le nostre linee guida per 0-3 avremmo la possibilità di aprire subito da lunedì, basta che validino le linee guida, altre regioni hanno in programma l’8 giugno. Non vogliamo legare la riapertura ad aspetti burocratici, linee guida e basta. Diamo mano alle famiglie che ingiustamente sono in grossa difficoltà», ha concluso.

Elezioni. «Penso che sia legittimo che tutte le forze politiche esprimano i loro desiderata sulle date delle urne. È grave invece che ci sia qualcuno che non vuole andare a votare e che dice che se ci sarà una ricaduta si voterà nel 2021. La Corea ha votato ad aprile, la Francia a giugno e da noi si dice che non possiamo farlo a luglio e agosto. Non mi sembra giusto. Le regioni non hanno mai dato l’ok sulla data».

Imprese. Interviene l'assessore Roberto Marcato: «Invito tutti a non paragonare il nostro piano a quello di regioni autonome o altre regioni che non hanno usato fondi europei e ora li usano a pioggia oppure quelle che a bilancio hanno messo la sommatoria di triennale di opere pubbliche. Lo dico perché ci basterebbe mettere la Pedemontana e saremmo i più fighi di tutti. No, i nostri sono soldi veri ed è un piano chirurgico che va a intercettare le aree di difficoltà maggiori, in primis le chiusure imposte dal Governo. Nasce inoltre da una collaborazione strettissima delle categorie su esigenze reali del territorio. A bilancio 320 milioni, 220 attivate da terzi. Complessivamente la potenza di fuoco è di un miliardo e 400mila, in tutto 13mila le imprese coinvolte».

I contributi. «Si tratta di investimenti dedicati alle Pmi: sono 110milioni di euro contributi a fondo perduto, 20 milioni per il supporto alla liquidità (ai settori più colpiti), 9 milioni di euro supporto investimento per il commercio; contributo in conto capitale per i distretti del commercio fino a 250mila euro; per i luoghi del commercio fino a un massimo di 7mila euro a attività, contributi digitalizzazione e passaggio generazionale 3 milioni di euro per le imprese artigiane (massimo 34mila 500 euro) ; 12 milioni di rifinanziamento contributo investimento, sono per le imprese dell'industria 4.0; sostegno alle pmi per l'emergenza, 47 milioni di euro che gestiremo in collaborazione con le camere di commercio, una sorta di tesoretto che declineremo mano a mano; 20 milioni di euro per le reti innovative regionali che convertono tutte le innovazioni in chiave anti Covid e vi devo dire che stanno presentando progetti straordinari.»

Finanziamenti agevolati. «Microcredito a costo zero, 30 milioni; 120 milioni a disposizione di Veneto sviluppo per fare credito: per le garanzie 35 milioni di assicurazioni per facilitare l'accesso al credito. A differenza dei provvedimenti presi dal governo i nostri sono a tasso zero, costo zero per le imprese»