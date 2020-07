Coronavirus, il sindaco di Vo': «Bocelli venga a trovarci»

Andrea Bocelli «venga a fare un giro qui da noi, gli presenteremo qualcuno dei parenti delle

vittime». Lo dice in un’intervista a La Stampa Giuliano Martini (Lega), sindaco di Vo', il paese veneto del primo morto italiano per Covid, commentando le frasi del tenore sul coronavirus. «Se uno è abituato a girare il mondo magari ha sofferto la clausura più del pensionato che al massimo va al bar con gli amici - aggiunge -. Però non bisogna ironizzare sulle misure prese, perché sono servite a tenerlo vivo, il pensionato. Qui abbiamo chiuso la battaglia con tre morti, e tutto sommato è andata bene: secondo i virologi, nella peggiore delle ipotesi a Vo' avrebbero potuto essere 140».

Al sindaco comunque fa piacere che Bocelli abbia rettificato e si sia scusato. Martini si sofferma anche sul fatto che indossare la mascherina o meno stia diventando una scelta politica: «Non lo capisco proprio e lo trovo sbagliato. A me sembra una questione pratica, di rispetto per la salute propria e per quella altrui, non politica». Sullo stato d’emergenza, dirsi favorevoli o contrari adesso «non ha molto senso. Bisogna aspettare di vedere cosa succederà in autunno, se questa famosa seconda ondata ci sarà o no. Io personalmente ho annullato tutte le manifestazioni in programma quest’estate: un gran peccato per il turismo, ma penso che la salute sia la priorità». La battaglia contro il Covid «non è una questione politica, è soltanto tecnica».