Coronavirus: esami per giovane bellunese

BCN

(ANSA) - BELLUNO, 6 FEB - Un giovane del bellunese, rientrato dalla Cina il primo febbraio, ha accusato sintomi influenzali tali da indurre al ricovero prudenziale all'ospedale San Martino di Belluno. E' così scattata la procedura prevista per accertare se si tratti di un caso di Coronavirus. Messo in isolamento sono stati effettuati i prelievi secondo il protocollo sanitario si attende per domani l'esito dei test nell'unità regionale di Padova. Il ragazzo, poco più che ventenne, era tenuto in isolamento nell'abitazione, dove vive con i suoi genitori.