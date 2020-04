I carabinieri di Legnago (Verona) hanno denunciato due 40enni del luogo per atti osceni. I due sono stati fermati mentre correvano completamente nudi per le strade della frazione di Porto, proprio nei pressi della chiesa parrocchiale. Uno dei due «podisti naturisti» ha anche postato il video sui social network.

I due quarantenni, oltre ad essere sanzionati per violazione al Dpcm sul Coronavirus, sono stati così deferiti alla Procura della Repubblica di Verona per atti osceni.

Il video postato sui social

La "performance" è andata in scena domenica pomeriggio. I due, come riporta l'Arena, hanno indossato scarpe da jogging, rigorosamente spaiate, e occhiali da sole. E, così come mamma li ha fatti, si sono a messi a correre nudi, cantando a squarciagola, lungo via Pio X, la strada principale della frazione. Con l’accortezza, però, di coprirsi le parti intime con un calzino di spugna imitando quello che è diventato nel tempo una sorta di marchio di fabbrica per i Red Hot Chili Peppers. E con la citazione di un celebre video dei Blink-182. Ma complice anche un video pubblicato sul loro profilo Instagram, che in poche ore ha fatto il giro della città, la "bravata" è costata cara.