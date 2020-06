Coronavirus: Cgia, 9 pmi su 10 non hanno chiesto prestiti

CO

(ANSA) - VENEZIA, 27 GIU - Dal 17 marzo fino al 25 giugno scorso, le domande pervenute al Fondo di garanzia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dai decreti "Cura Italia" e "Liquidità" 1 , sono state 715.776, per un importo complessivo di finanziamenti richiesti dalle imprese pari a 41 miliardi di euro. A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia. Per gli Artigiani di Mestre, pertanto, se si tiene conto che i possibili fruitori di questi due provvedimenti ammontano a poco più di 5.460.000 unità, significa che a seguito delle oltre 715.700 domande presentate in questi 3 mesi, solo il 13% del totale degli imprenditori e dei liberi professionisti italiani è ricorso a questi aiuti economici. L'87% non l'ha fatto. (ANSA).