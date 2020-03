Coronavirus: casi in Veneto saliti a 291

CO

(ANSA) - VENEZIA, 2 MAR - Sono saliti questa sera a 291 (contro i 273 di stamane) i casi positivi di Coronavirus in Veneto, dei quali 71 ricoverati in ospedale (17 in terapia intensiva). Al focolaio di Vo' appartengono 88 pazienti, 82 a Treviso (con un aumento di 10 casi), 33 a Padova, 14 a Limena, 14 a Verona, 6 a Mirano, 4 a Belluno, 3 a Vicenza. Per altri tre casi è in corso l'assegnazione epidemiologica.