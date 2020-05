HAPPY HOUR, PRESENTATO LO SPOT DELLA REGIONE

Il governatore Zaia ha presentato lo spot della Regione Veneto, rivolto soprattutto ai giovani, per sensibilizzare sul problema della movida e degli assembramenti. Il video è stato girato a Vicenza.

RIAPERTURA, SIAMO QUASI AL GIRO DI BOA

«Si va verso la chiusura della prima settimana dalla riapertura, noi come giro di boa ci siamo dati una decina di giorni per capire se questo mancato rispetto delle regole si traduce in nuovi contagi. Siamo chiaramente preoccupati e abbiamo l'obbligo di invitare i cittadini ad essere responsabili. Al momento siamo davanti ad un virus che oggi ci dà una positività che è sotto il due per mille»

TERME E GRANDI EVENTI

«Nei prossimi giorni chiuderemo le partite sulle terme, poi si aprirà il fronte delle discoteche e dei grandi assembramenti. Stiamo codificando tutto con delle linee guida. Ci restano questi settori, ma è il mondo scientifico che ci dice che è ancora rischioso aprire. Io però conto per il 15 giugno di aver chiuso anche questa partita»

DISEGNI DEI BAMBINI, ANCHE VICENZA PER LA MOSTRA

«Continuano ad arrivare disegni e lavori dai bambini. Abbiamo tantissimo materiale. Faremo la mostra, si sono già candidati diversi sindaci per ospitarla tra cui il sindaco di Vo', di Treviso e di Vicenza»

MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA SI FARÀ

«La Mostra del cinema di Venezia si farà a settembre come previsto. Gli esperti dicono che settembre è la finestra per le elezioni quindi si può fare la Mostra. Ho parlato con il Presidente Roberto Cicutto e sul problema Biennale Architettura è stato detto che la maggior parte degli espositori non se la sentiva di fare gli allestimenti dei padiglioni, sulla Mostra del cinema probabilmente non ci saranno tutte le produzioni che siamo abituati a vedere perché si sono fermate le lavorazioni ed anteprime dei film.