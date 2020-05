Ecco gli argomenti principali affrontati dal governatore Luca Zaia durante l'odierna conferenza stampa della Regione Veneto. Riaperture ancora sotto i riflettori, con alcune anticipazioni sulle linee guida del Veneto, che il presidente della Regione ha detto di voler applicare. Novità in arrivo con la prossima ordinanza regionale sulle seconde case.

SPOSTAMENTO DA REGIONE A REGIONE E SECONDE CASE. «Il Veneto sta lavorando per una sua ordinanza da anticipare gli spostamenti prima del 1 giugno. Per le Regioni che vogliono restare "blindate", come la Campania ad esempio, rientra nei loro diritti chiudere i confini. Noi non chiudiamo».

Il governatore Zaia anticipa: «Ci saranno novità nell'ordinanza che faremo lunedì. All'interno del territorio regionale si va alla liberalizzazione, non vediamo perché non farlo».

RISTORANTI E SPIAGGE. «Due metri da tavolo a tavolo nei ristoranti, gel sul tavolo, guanti e mascherina per dipendenti, mascherina per andare in bagno, misura della temperatura all'ingresso. Cipriani dell'Harry's Bar di Venezia dice di non voler riaprire con le regole dell'Inail e ha ragione. Per questo dico al Governo di lasciarci fare gli "abiti sartoriali"».

Luca Zaia aggiunge: «In Veneto nelle spiagge distanziamento tra file di 3 metri, tra ombrelloni di 2 metri».

RIAPERTURE. «Dobbiamo ricordare che la partita della riapertura di lunedì 18 maggio è più importante di quella del 4 maggio. Noi vogliamo riaprire bar, ristoranti, spiagge, attività commerciali, servizi alla persona, centri sportivi, e palestre e piscine, se il Governo ci dà delega. L'ordinanza porterà la mia firma e lo faccio sapendo che i veneti sono responsabili».

ZAIA ATTACCA IL MINISTRO DI MAIO. «La crisi morde, il Veneto ha già perso 50mila posti di lavoro, e non li ricostruiamo in poche ore; 35mila vengono dal mondo del turismo. Poi leggiamo con imbarazzo dei corridoi dalla Germania alla Croazia, e mi chiedo il ministero degli Esteri che cosa stia facendo? - si cjiede Zaia - Di Maio cosa sta facendo?».

INAIL E LINEE GUIDA. «Le linee guida dell'Inail vorrei fossero applicate solo in mancanza di regole delle Regioni, stilate dai dipartimenti della prevenzione. Perché per alcune attività diventa imbarazzante: penso ai quattro metri da tavolo a tavolo nei ristoranti. Noi non vogliamo essere irresponsabili, ma ho detto a Conte di guardare con attenzione alle linee guida dell'Inail perché in alcuni casi sono inapplicabili».

«Stiamo lavorando affinché le linee guida Inail diventino alternativa da applicare solo se la Regione non ha le sue linee guida. Nel nuovo Dpcm dovrà essere quindi essere scritto questo - spiega il governatore del Veneto -. Se il Dpcm invece sarà rigido sulle linee Inail, allora sarà il disastro, non riparte nulla».