Gli argomenti principali trattati oggi, venerdì 7 maggio, in conferenza stampa dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

«Il Veneto è ormai pronto ad aprire tutto subito». La novità della giornata è quindi il pressing delle Regioni sul Governo, dopo la fine del lockdown annunciato oggi in Alto Adige: «Anche altre regioni sono sulla stessa linea. Ovviamente con mascherine, distanziamento sociale e igienizzazione delle mani. Il primo giugno come data è da era glaciale».

Il governo accoglie la richiesta delle Regioni sulle aperture differenziate, con l'ok del ministro per le Autonomie Francesco Boccia. «Si procederà - spiega - ma sulla base delle valutazioni che perverranno dal ministero della Salute».

RIAPERTURE, AUTONOMIA ALLE REGIONI. «In questa fase è indispensabile - per Zaia - che le Regioni agiscano in autonomia. Se il Governo dicesse che si apre il 18 maggio tutti accenderebbero i motori. Ma il 18 potrebbe presentarsi il premier Conte e fare un Dpcm che chiude altre due settimane. Siamo in un'area di incertezza paurosa».

«Ieri in conferenza con i presidenti delle Regioni - aggiunge Zaia - abbiamo assunto una posizione onesta e legittima verso il Governo, ma è indubbio che i tempi d'attesa si stanno dilatando. Io chiedo che il Governo produca un provvedimento, che può essere un Dpcm, che autorizza le Regioni ad aprire sulla base di un piano, subito. Lasciamo quindi l'ultima parola al Governo, ma chiediamo di poter presentare un piano e soprattutto di poter aprire».

«IL PRIMO GIUGNO È TROPPO LONTANO». Per Zaia: «I tempi di attesa sono troppo lunghi. Il governo se c'è batta un colpo. I cittadini sanno che se i contagi aumentano, chiudiamo tutto. Ma è impensabile che alcuni stiano già lavorando e altri no».

IL CASO ALTO ADIGE. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, interviene anche sul caso dell'Alto Adige. «Ad oggi c'è solo un provvedimento che è una legge del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, e questo apre un varco perché non è un'ordinanza che può essere impugnata al Tar, ma una legge - spiega -. Mi sento quotidianamente con il governatore del Friuli Fedriga e anche con gli altri Presidenti di Regione».

Da oggi, venerdì 8 maggio, infatti, riapre tutto in Alto Adige. È stata approvata nella notte la legge provinciale che fissa autonomamente tempi e modi ripartenza Bolzano. «La Provincia vuole affrontare questa Fase 2 all'insegna dell'applicazione della nostra autonomia», ha sottolineato il presidente Arno Kompatscher. La nuova legge entra in vigore da oggi.

TEST SIEROLOGICI E TAMPONI. «Invieremo una lettera a tutti i guariti per analizzare il sangue - dice Zaia -; è un lavoro che consente di creare una banca dati». Resta il tema dei tamponi (400mila i tamponi eseguiti in Veneto) «ma vanno fatti mirati. Un progetto andrebbe anche fatto sui lavoratori dei supermercati. Il prof. Crisanti credo stia lavorando anche su questo».

RUNNERS E PODISTI. Il presidente del Veneto ha annunciato che presenterà un provvedimento regionale ad hoc per i podisti per il rispetto delle regole e dei presidi di sicurezza. «Vedo delle incongruenze - ha detto Zaia - Il podista, che può correre senza mascherina, deve indossarla quando incrocia altre persone, ma non può fare attività fisica in mezzo ai bambini, dove c'è gente. Il buon senso dovrebbe aiutare da solo»