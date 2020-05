La diretta quotidiana di Luca Zaia

«Ho già pronta l'ordinanza. Nessuno si può permettere di uscire senza mascherina. Non si parla solo della propria vita, ma anche di quella altrui. Mi sono arrivate tantissime segnalazioni, soprattutto dai più giovani. Quindi faccio appello ai ragazzi. Se i numeri dovessero risalire saremo costretti a tornare indietro».

«Guardate questi numeri: 1058 e 103, sono i numeri dei ricoveri e delle terapie intensive. Tra dieci giorni ci confronteremo su questi dati, se saremo bravi e affronteremo le riaperture con cautela e rispettando le regole, questi numeri continueranno a scendere. Se questi numeri aumenteranno in maniera importante, vuol dire che si torna alla casella di partenza e sarebbe una tragedia. Dobbiamo essere rispettosi delle regole, tutti altrimenti, come diceva il mio calzolaio, "per colpa di qualcuno, non si fa più credito a nessuno"».

I punti dell'ordinanza valida dalla mezzanotte di oggi fino al 17 di maggio

Spostamenti. Visite ai congiunti sono valide su tutto il territorio regionale e gli affini del coniuge.

Distanziamento. Il distanziamento non si applica tra conviventi

Mascherina. In tutti i casi dell'uscita della proprietà privata è necessario l'uso di mascherina, guanti e igienizzante. Esclusi i bambini sotto ai 6 anni, i disabili e gli sportivi durante l'attività intensa, salvo l'obbligo di utilizzo al fine dell'allenamento.

Attività motoria e sportiva. Consentita su tutto il territorio l'attività motoria individuale, collettiva solo con i conviventi. Al fine di svolgerla è consentito spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo all'interno dei limiti regionali. Consentita addestramento motorio anche degli animali (es. cani e cavalli).

L’allenamento individuale. Negli impianti sportivi, a porte chiuse, per gli atleti professionisti e anche non professionisti, mantenendo il distanziamento di 2 metri tra loro ed evitando assembramenti. La previsione riguarda anche il calcio e le piscine. «Se Federica Pellegrini deve allenarsi, per fare un esempio potrà farlo».

Manutenzioni. Sono consentite le manutenzioni di seconde case, barche e camper se si è proprietari o locatari.

Parchi. Aperte tutte le aree verdi.

Supermercati e negozi. Gli esercizi commerciali restano chiusi la domenica. Al supermercato si va una persona per famiglia (salvo necessità di portarsi dietro i minori) e si entra solo con mascherina e guanti. La consegna a domicilio è consentita anche alla domenica.

Cibo da asporto. Possibile solo con la prenotazione telefonica e garantendo il massimo della sicurezza e un cliente alla volta all'interno dell'esercizio.

Distributori automatici. Sono aperti tutti

Mercati e commercio senza posto fisso. Si conferma la misura del mercato per l'alimentare, piante e abbigliamento bimbo. Con tutte le disposizioni di sicurezza attualmente attivi.

Venditori ambulanti alimentari. Possibile con tutte le disposizioni di sicurezza.

Navigazione. Consentita tutta la navigazione fatte salve le restrizioni del demanio marittimo.

Cerimonie funebri. Consentite fino a un massimo di 15 persone, preferibilmente all'aperto, con distanziamento del metro.

Biblioteche. Consentita per la sola attività di prestito e con modalità idonee a evitare il rischio contagio.

Aree verdi e naturali. Consentita la manutenzione su tutto il territorio regionale