Nel corso della diretta quotidiana Luca Zaia ha annunciato a sorpresa nuova ordinanza che avrà validità dalle 15 di oggi, venerdì 24 aprile.

«Non deve essere letta come "è finita, tutti in piazza a fare festa" - ha aggiunto -. Non calate la guardia».

Ecco i 9 punti dell'ordinanza

Primo punto: consentito la vendita di cibo da asporto possibile, previa dove possibile, la prenotazione e in massima sicurezza, vietato consumare sul posto. La vendita di cibo da asporto «riguarda ristoranti, pasticcerie, gelaterie». Lo precisa lo stesso Luca Zaia sottolineando che sarà «possibile prenotare, fare la coda come al supermercato e poi tornare a casa a consumare» quanto acquistato.

Secondo punto: revoca la misura restrittiva su libreri, cartolerie e negozi per bimbi di due giorni alla settimana. Oggi ci allineamo al dpcm;

Terzo punto: opere pubbliche, non si va più per codice ateco ma per categorie; Quarto punto: attività edilizie su patrimonio esistente sono consentite, manutenzione ordinaria e straordinaria, impiantistiche autorizzate;

Quinto punto: consentita la coltivazione di terreno privato a prescindere dal comune di appartenenza;

Sesto punto: è un punto da affinare e riguarda le fiorerie, ovvero la vendita di fiori, sementi e piante. Visto che lo consentiamo ai vivaisti.

Settimo punto: consentito lavoro boschivo per manutenzione;

Ottavo punto: consentito accesso ai cimiteri con tutte le precauzioni dovute. Questa però è una moral suasion ai sindaci, la competenza in questo ambito è infatti loro;

Nono punto: consentite attività artigianali nelle darsene e imbarcazioni.

«Quello di aprire alle manifestazioni del 25 aprile secondo me è un buon segnale, ma a questo punto bisogna darlo in maniera paritetica anche ad altri e penso ad esempio alle chiese e ai luoghi di culto in generale. Spero che dal 4 queste cose si risolvano».



«Per quanto riguarda la riapertura delle aziende deve andare di pari passo con il sostegno alle famiglie».

«Spero che si affronti subito il tema delle seconde case, perché sono una valvola di sfogo psicologica ma anche sanitaria perché si diluisce di più la pressione demografica dei territori».