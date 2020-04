«Siamo alla ripartenza» lo ha detto oggi il governatore Luca Zaia nel corso della conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus, dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Zaia e l'assessore Lanzarin si sono poi concentrati sul tema della gestione dei bambini dopo il 4 maggio, quando dovrebe scattare la Fase 2 e i genitori tornare al lavoro.

Per questo oggi pomeriggio si terrà una riunione con i rappresentanti delle scuole paritarie, per capire se sia concretamente possibile riaprire gli istituti durante la stagione estiva.

SCUOLE E ASILI D'ESTATE. «Ho scritto al premier Conte, perché le riaperture non possono essere svincolate dal tema dell'accudimento dei bambini. Tutto quello che si può aprire per aiutare le famiglie in estate bisogna aprirlo: scuole, centri estivi, parrocchie - spiega il governatore Zaia -. Stiamo pensando alle scuole paritarie (dagli 0 ai 6 anni), che potrebbero restare aperte anche durante l'estate. In Veneto ospitano 90mila bambini, sono un caso unico in Italia. Ci sono famiglie che riescono a gestire i bambini con baby sitter, eccetera, ma la stragrande maggioranza delle famiglie no, e per questo serve un finanziamento».

RIAPERTURA. «Riaprire il 27 le aziende in regola con il protocollo? Noi siamo pronti ma non abbiamo la potestà giuridica, se così fosse sarebbero già aperte con tutte le misure di sicurezza del caso, ma attendiamo la decisione del Governo. Siamo in grado di affrontare l'apertura dal punto di vista clinico e sanitario, i cittadini hanno dimostrato responsabilità, inoltre non possiamo non guardare la storia sanitaria del Veneto e in questi 15 giorni abbiamo tutte le curve dei dati che vanno verso il basso. Il Veneto oramai è quasi mezzo aperto, prendiamone atto. Questo non significa che il virus sia sparito e si possa abbassare la guardia, ma vuol dire che con i dispositivi possiamo metterci in sicurezza».

REPORT VENETO DEL CONTAGIO. I casi i positivi al Sars-Covid2 in Veneto hanno raggiunto quota 16,881, 143 in più della rilevazione precedente, mentre i casi attualmente positivi sono 9.925. Lo rende noto il bollettino della Regione Veneto. I pazienti in terapia intensiva sono scesi a 140 (-23). I decessi sono 19, dato che porta a 1.008 il totale delle morti. I pazienti in area non critica sono 1.189 (16 in meno), i casi di negativizzati virologici 5.750. I deceduti in ospedale e in aree extra ospedale sono complessivamente 1.206. Il numero dei soggetti in isolamento è e pari a 9.533. I dimessi sono 2316. Sono 286.757 tamponi eseguiti ad oggi in Veneto.

«Abbiamo più pazienti non Covid nelle terapie intensive rispetto ai covid postitivi» lo ha comunicato il governatore della Regione Veneto Luca Zaia.

ELEZIONI REGIONALI, LUGLIO DATA MIGLIORE. «Come governatori abbiamo espresso un parere positivo per la finestra di luglio delle elezioni. Se il ministero della Sanità è contrario a questa ipotesi, mi chiedo cosa ne pensi delle riaperture dell’attività economica, visto che è difficile spiegare ai cittadini il seggio elettorale non va bene e l’azienda invece sì. Non capisco perchè non si vogliano fare le elezioni». Lo ha detto il governatore della Regione Veneto Luca Zaia.