USARE I DISPOSITIVI

«I dati ci dicono che sta andando bene, merito dei sacrifici dei veneti. L'appello che faccio è sempre quello di usare le mascherine e i dispositivi»

RIAPRIRE TUTTO DAL 18 MAGGIO

«Come governatori abbiamo sottolineato la difficoltà e l’incomprensione, alla luce dei dati sanitari, di pensare che alcune chiusure possano permanere ancora per settimane, con l’ipotesi di aspettare questa fatidica data del primo di giugno. Il primo giugno è fra un’era glaciale, troppo tempo. Pensiamo che, fatte salve le indicazioni della comunità scientifica, il punto di caduta sia il 18 maggio per le aperture. Parlo dei servizi alla persona, delle attività commerciali che ancora sono chiuse, di centri sportivi e palestre. La Regione Veneto chiede che si apra tutto dal 18 maggio. I binari entro i quali muoversi ci sono, è fondamentale che il governo deleghi le Regioni a provvedere alle riaperture dal 18. Dal 10 di aprile le curve in Veneto sono in calo»

DOMANI INCONTRO CON IL GOVERNO

«Come Regioni abbiamo chiesto una convocazione urgente al governo. Domani è in programma un incontro con il ministro Boccia dal quale ne usciremo con una soluzione. Il 18 maggio per noi è la "deadline"»

SPOSTAMENTI DA REGIONE A REGIONE

«Sarà un aspetto di cui discuteremo domani, per noi è fondamentale se riusciamo a garantire la sicurezza tra cittadini e cittadini. Abbiamo firmato ieri sera un accordo con il Trentino per regolare i movimenti dei cittadini in certe zone di confine, che hanno esigenza di spostarsi»