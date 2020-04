Zaia in diretta:

«Ricoveri: due settimane di discesa. Scendono anche le terapie intensive. Si esce dalla terapia intensiva ma si esce anche dall'ospedale. I dimessi sono 2.232»

«Trend in continuo miglioramento. Confermo che il lockdown non esiste più. Oggi venendo qui sulla strada c'era pieno di macchine, secondo me il 45-50 per ha ripreso. E dopo 15 giorni dalla nuova ordinanza non abbiamo avuto ricadute, che era la nostra principale preoccupazione, questo perché i Veneti hanno capito di rispettare le regole della distanza e delle mascherine»

"Questa settimana cruciale rispetto ai provvedimenti del governo che sono imminenti. Come presidenti di Regione avremo una riunione domani, faremo il punto finale prima del confronto con il Governo rispetto alle aperture"



Durante la conferenza stampa Zaia ha annunciato l'accordo per il nuovo policlinico universitario a Padova Est: "Un sogno che si realizza". "Due poli ospedalieri da 900 posti e un centro di ricerca unico". Presente anche il sindaco di Padova Giordani,