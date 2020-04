«Per quanto riguarda il futuro, ieri c’è stata una videoconferenza con i colleghi delle altre Regioni e poi la riunione con la cabina di regia guidata da Conte per definire la ripartenza. Noi abbiamo portato delle richieste chiare, dalle quali risulta fondamentale che la mascherina sia una conditio sine qua non. La riapertura parte proprio dalle mascherine». Lo ha detto, in conferenza stampa, il governatore del Veneto, Luca Zaia.

ANTEPRIMA "FASE 2". «Per la ripartenza spero che non ci sia "l'ufficio complicazione affari semplici"» per lasciar vivere i cittadini con misure applicabili. Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia.

«Se c’è un’anteprima della fase due si dovrà consolidare con un nuovo Dpcm, che autorizzi nuovi codici Ateco». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto. «Speravo - ha aggiunto - che ci fosse qualche segnale su questo limbo che ci separa dal 4 maggio, spero che arrivi prima, dopodichè credo che il 4 maggio sarà la deadline oltre la quale usciranno i provvedimenti per le riaperture».



«Penso - ha proseguito - che ci siano linee guida nazionali e poi ogni regione riuscirà a calare le indicazioni sul territorio, e che ci sia apertura. Se c’è il supporto scientifico è giusto che si apra. Il trend del Veneto da due settimane mostra una tendenza all’attenuazione degli effetti del contagio, quindi si può affrontare il tema, ha concluso».

I NUMERI DEL CONTAGIO. Cala in Veneto il numero dei ricoverati e soprattutto di coloro che si trovano in terapia intensiva. È quanto si evince dai dati riferiti questa mattina, in

conferenza stampa, dal governatore del Veneto, Luca Zaia. I ricoverati sono 1.448, 23 in meno rispetto a ieri; nelle terapie intensive ci sono 184 pazienti, in calo rispetto ai 196 di ieri. «È il secondo giorno in cui le terapie intensive non Coronavirus superano quelle riservate ai casi di Covid», ha spiegato

Zaia. Il numero totale dei positivi è di 15.935, i dimessi sono 2.089; mentre il totale dei decessi a oggi è pari a 1.087.

LA CONFERENZA STAMPA DELLA REGIONE