Report Regione, aggiornamento ore 18. Sale a 11.407 il numero di contagi in Veneto (dato cumulativo), con 181 nuovi casi. Lo riporta il report della Regione Veneto (domenica 5 aprile ore 17). I decessi registrati in più rispetto a questa mattina sono 15, per un totale di 654 morti dall’inizio dell’epidemia (il dato è riferito ai morti negli ospedali + il numero extra ospedale).

Dal mattino, inoltre i sono stati più 22 pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere venete in area non critica, meno due casi nelle terapie intensive (327). Stabile, invece, il dato dei soggetti in isolamento a casa (19.987). Si registra un nuovo caso a Vò.

Nel Vicentino sono 88 i morti dall'inizio dell'emergenza. Complessivamente i contagiati a Vicenza e provincia hanno raggiunto quota 1.686 (+39), di cui 1.417 casi attualmente positivi. I guariti sono 172, mentre restano 2.774 le persone in isolamento. I pazienti ricoverati sono 283, di questi 42 in terapia intensiva.

Report Regione, domenica 5 aprile ore 8. Sale a 11.226 il numero di contagi in Veneto, con 280 nuovi casi. Lo riporta il report della Regione Veneto (domenica 5 aprile ore 8). Il totale è così di 11.226. Pare proseguire invece il rallentamento dei decessi: solo 7 in più rispetto a ieri sera, per un totale di 631 morti dall’inizio dell’epidemia (584 il dato riferito solo agli ospedali). Un dato a due facce quello dei ricoveri: vi sono stati nelle ultime ore 9 pazienti in meno in area non critica, ma 2 nuovi ingressi nelle terapie intensive (329). Scende invece il dato dei soggetti in isolamento a casa (19.987). Non si registra nessun nuovo caso a Vò.

Nel Vicentino sono 84 i morti dall'inizio dell'emergenza. Complessivamente i contagiati a Vicenza e provincia hanno raggiunto quota 1.647 (+11), di cui 1.392 casi attualmente positivi. I guariti sono 172, mentre sono 2.774 le persone in isolamento. I pazienti ricoverati sono 278, di questi 48 in terapia intensiva.