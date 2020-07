Coronavirus: 129 positivi al centro di accoglienza trevigiano

È stato completato lo screening al Centro di accoglienza situato nell’ex Caserma Serena di Casier (Treviso): complessivamente sono stati eseguiti 315 tamponi - 293 sui migranti e 22 sugli operatori - che hanno evidenziato 129 positività tra gli ospiti. Lo rende noto l’Ulss 2 sottolineando che i positivi, tutti asintomatici, sono stati immediatamente isolati all’interno della struttura. La quarantena è estesaù anche ai negativi. Tra una settimana sia gli operatori sia gli

ospiti saranno nuovamente testati. I controlli all’ex Caserma Serena erano scattati dopo le tre

positività emerse tra i migranti.

Luca Zaia, in visita a Vò Euganeo: «Il 55 per cento dei focolai veneti non sono domestici e dobbiamo fare in modo di non buttare via tutto il lavoro fatto. Il tema degli immigrati, soprattutto dei nuovi ingressi, è un tema pesante, in particolar modo quando si vede che molti di questi migranti non scappano dalla morte o dalla fame ma sono tunisini che hanno deciso di fare un'esperienza in Italia. Emanerò un'ordinanza di mantenimento non appena vedrò il nuovo Dpcm: dobbiamo attivare una macchina di screening di sanità pubblica importante e mi fa piacere vedere che ci sono novità interessanti sui test veloci perché farlo con i tamponi non è possibile».