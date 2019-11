Controlli su rider Verona,60% sanzionati

CO

(ANSA) - VENEZIA, 5 NOV - C'è chi è passato con il rosso e chi effettuava servizio senza avere la patente: cresce a Verona il fenomeno delle consegne di cibo a domicilio, soprattutto di sera, e anche il numero dei rider, per lo più giovani studenti o stranieri a bordo di moto, ciclomotori e biciclette. Ecco perché gli agenti di Polizia municipale scaligera hanno intensificato i controlli e dato il via all'operazione 'Pizza sicura'. Tutti i rider fermati nell'ultimo mese sono stati segnalati all'Ispettorato del lavoro per controllare la regolarità degli ingaggi. Nelle scorse settimane sono stati 33 i fattorini fermati in orario serale, dei quali 21 a bordo di un motociclo e 12 in bicicletta. Il 60% è stato sanzionato.