VENEZIA. ore 15 C’è una situazione familiare difficile dietro l’omicidio, avvenuto stamane a Venezia, di una anziana di 82 anni uccisa da una coltellata al petto inferta dal marito di 85. La vittima, a causa di una malattia grave, da tempo non si muoveva più di casa, al secondo piano di una abitazione del sestiere di Castello. Dopo l’omicidio, il marito è stato portato in ospedale perché ha assunto degli psicofarmaci. Non è stato ancora sentito dagli investigatori.

ore 12.30 Una anziana è stata uccisa dal marito nella loro abitazione nel sestiere di Castello, a Venezia, con una coltellata. Il fatto è avvenuto stamane. Sul posto la squadra mobile e il Suem che ha portato in ospedale l’autore dell’omicidio.

La vittima aveva 82 anni, l’omicida 85. La donna è stata colpita con una coltellata al petto mentre i due si trovavano a casa. L’abitazione si trova a poca distanza dallo stadio di calcio Penzo. Ancora sconosciutele motivazioni del gesto e la dinamica del delitto.

CO