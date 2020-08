Oggi, sui tratti veronesi e non dell’A22 del Brennero, fin dalle 9 sono iniziati i primi problemi alla viabilità con code di oltre 2 chilometri tra Carpi e l’allacciamento con l’A1 Autostrada del Sole. Sempre in direzione sud dalle 11 si sta registrando traffico rallentato ed intenso tra i caselli di San Michele in Trentino ed Affi; invece in direzione Nord code di 6 chilometri tra Bressanone e Vipiteno (in Alto Adige).

Nuovi arrivi e partenze si stanno incrociando fin da oggi, con la concomitanza del maltempo indicato dai meteorologi dal pomeriggio di oggi fino a domenica.

Domani, sabato 29 agosto, è previsto traffico intenso per l’intera giornata. Punti critici potrebbero essere l’intersezione tra l’A22 e l’A4 Brescia-Padova, l’area di Affi e la tangenziale verso il casello autostradale di Peschiera del Garda.

La società Serenissima, che gestisce quest’ultima autostrada, segnala possibili disagi da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre.

A seguito di lavori notturni per l’idro-cancellazione della segnaletica orizzontale del vecchio cantiere sul ponte del fiume Mincio, tra i caselli di Sirmione e Peschiera del Garda, in direzione Venezia (dal km 257+600 al Km 260+300) nelle notti di lunedì e martedì dalle 20 alle 6 ed in carreggiata ovest verso Milano (dal km 261+600 al Km 257+850) nelle notti di mercoledì 2 settembre fino a venerdì 4 sempre dalle 20 alle 6 saranno garantite complessivamente due corsie di marcia. La società cercherà di contenere la durata delle limitazioni; in caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.

